Auch ein Premier Ligist bewirbt sich für Christian Eriksen

Christian Eriksen wird sich im Januar einem neuen Klub anschliessen. Interessenten gibt es bereits einige. Auch West Ham United meldet sich zu Wort.

Die Hammers buhlen laut “Eurosport” um den früheren Tottenham-Profi, der bei Inter Mailand keine Zukunft mehr hat. Ob sich Eriksen für eine Rückkehr in die Premier League entscheidet, ist offen. Angeblich ist der FC Bayern an einem Tauschgeschäft mit Corentin Tolisso interessiert, der wiederum bei Inter-Coach Antonio Conte hoch in der Gunst steht.

Aus der Bundesliga gibt es mit Borussia Dortmund und RB Leipzig zwei weitere Interessenten. Eriksen steht bei den Nerazzurri bis 2024 unter Vertrag. Möglich ist, dass der 28-jährige Däne erst einmal verliehen wird.

psc 9 Dezember, 2020 15:45