“Wusste nicht, dass verhandelt wurde”: Dzeko über geplatzten Juve-Deal

Edin Dzeko wechselte in diesem Sommer von der AS Rom zum Serie-A-Rivalen Inter Mailand. Wie der Bosnier verrät, hätte er ein Jahr zuvor jedoch bei Juventus Turin landen können.

Im Interview mit der italienischen Sportzeitung “Gazzetta dello Sport” offenbarte Edin Dzeko nun: “Es war die Roma, die zuerst Gespräche führte und eine Einigung mit Juve erzielt hat. Ich wusste nicht mal, dass verhandelt wurde und kam erst später dazu.”

Der Wechsel von der AS Rom zu Juventus Turin im Sommer 2020 scheiterte laut dem 35 Jahre alten bosnischen Angreifer jedoch, da die Roma “keinen Ersatz finden konnte”. Wunschspieler Arkadiusz Milik, der damals noch beim SSC Neapel spielte und aktuell von dort an Olympique Marseille verliehen ist, war damals für den italienischen Hauptstadtklub offenbar nicht zu bekommen. So zog es Dzeko ein Jahr später zu Inter.

adk 23 Oktober, 2021 17:31