Zamarano: Vidal im Sommer zu Inter

Geht es nach Landsmann und dem früheren Inter-Star Ivan Zamarano, wechselt Arturo Vidal im kommenden Sommer vom FC Barcelona zu Inter Mailand.

Gerüchte um einen Transfer von Arturo Vidal vom FC Barcelona zu Inter Mailand halten sich bereits seit geraumer Zeit hartnäckig. Der Chilene Ivan Zamarano, der einst selbst für die Nerazzurri spielte, hat nun im Interview mit “Radio Cooperativ” mitgeteilt, dass er stark davon ausgeht, dass Vidal zur kommenden Spielzeit nach Mailand wechselt.

“Ich bin zuversichtlich, dass wir in der kommenden Saison mit Vidal und Alexis Sanchez zwei Chilenen bei Inter sehen werden”, so Zamarano, der erklärt, dass er “ein paar privilegierte Informationen hat.” Ob es aber tatsächlich so kommt, bleibt abzuwarten.

adk 9 Februar, 2020 10:34