Die Zukunft von Antonio Conte steht wohl bereits fest

Am Sonntag endete das Abenteuer von Antonio Conte bei Tottenham nach etwas mehr als anderthalb Jahren vorzeitig. Für den 53-Jährigen geht es zurück in die Heimat.

Conte könnte schon bald wieder ein neues Traineramt übernehmen. Zumindest stehen ihm viele Möglichkeiten offen. Angeblich beschäftigen sich sowohl die AS Roma wie auch Juventus und die beiden Mailänder Klubs mit ihm. Bei all diesen Klubs ist noch unklar, ob die zurzeit beschäftigten Trainer langfristig bleiben. Conte müsste im Vergleich zu seinem Ex-Job bei Tottenham, der ihm ein Jahressalär von rund 10 Mio. Euro sicherte, wohl Gehaltsabstriche in Kauf nehmen. Dazu scheint er aber bereit zu sein.

Ebenfalls ein Thema werden könnte unter Umständen auch die Übernahme des Postens der italienischen Nationalmannschaft. Allerdings wird Roberto Mancini dort erst einmal weitermachen. Conte muss sich diesbezüglich noch gedulden.

psc 28 März, 2023 11:35