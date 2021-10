Aaron Ramsey darf Juve unter einer Bedingung ablösefrei verlassen

Der walisische Mittelfeldprofi Aaron Ramsey wechselte 2019 ablösefrei von Arsenal zu Juventus und zählt dort zu den Spitzenverdienern. Trotz Vertrag bis 2023 dürfte er den Klub bereits im Januar ablösefrei – unter einer Bedingung.

Der 30-Jährige zählt unter Trainer Massimilano Allegri nicht zu den Eckpfeilern der Mannschaft. Ohnehin war er dies seit seiner Ankunft in Turin (auch verletzungsbedingt) noch nie. Mit einem Jahressalär von 7 Mio. Euro zählt er indes zu den Topverdienern der Mannschaft. Zudem soll sein Berater jährlich eine Provision in Höhe von 2,8 Mio. Euro kassieren. Wegen der unbefriedigenden Situation denkt Ramsey aber an einen Wechsel.

Juve würde ihn italienischen Medienberichten zufolge ziehen lassen. Die Bedingung des Vereins: Ramsey und auch sein Berater gehen ohne Abfindung. Auf das eigentlich noch ausstehende Salär bis 2023 müsste der Nationalspieler also komplett verzichten. Ein neuer Klub müsste dafür keine Ablöse entrichten. Eine Rückkehr von Ramsey in die Premier League ist nicht ausgeschlossen.

psc 15 Oktober, 2021 16:03