Adrien Rabiot stellt klar: “Ich bin glücklich in Turin”

Der französische Mittelfeldspieler Adrien Rabiot wird mitunter als Wechselkandidat gehandelt. Tatsächlich fühlt sich der 26-Jährige in Turin aber wohl.

Dies stellt der Nationalspieler gegenüber “Téléfoot” klar. An einen Abschied denkt Rabiot keineswegs, wie er betont: “Ich bin glücklich in Turin. Meine Zukunft sehe ich natürlich bei Juventus.” Der Spielmacher schnürt seine Schuhe seit gut zwei Jahren für den Serie A-Klub. Sein aktueller Kontrakt ist bis 2023 befristet. In der aktuellen Spielzeit lief er bisher elfmal für seinen Klub auf.

psc 15 November, 2021 09:52