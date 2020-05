So steht es um Adrien Rabiot bei Juventus

Adrien Rabiot sorgte in dieser Woche mit einem angeblichen Streik bei Juventus für Gesprächsstoff. Tatsächlich könnte die Zeit des Franzosen in Turin bald ablaufen.

In einem Streik befand sich der Mittelfeldspieler, der am Mittwoch nach Italien zurückgekehrt ist, indes nie. Mit Juve war sein Verbleib in Frankreich, wo er sich individuell vorbereitete, abgesprochen. Zwar hat der Serie A-Klub seine Spieler zur vorzeitigen Rückkehr aufgefordert, eine Pflicht war dies allerdings nicht. Dennoch könnten sich die Wege im Sommer nach nur einer Saison wieder trennen: Mit den Leistungen von Adrien Rabiot ist man beim italienischen Serienmeister laut “Gazzetta dello Sport” nämlich nicht wirklich zufrieden.

Seinem 7 Mio. Euro-Salär werde er nicht gerecht, lautet das Verdikt. Deshalb ist Juve offen für einen Verkauf. Angeblich könnte der 25-Jährige trotz Vertrag bis 2023 in die Premier League wechseln, falls sich ein Interessent meldet.

psc 14 Mai, 2020 16:49