Allegri gibt für Calhanoglu-Transfer grünes Licht

Hakan Calhanoglu will seinen auslaufenden Vertrag beim AC Mailand offenbar nicht verlängern. Den Türken könnte es mit Juventus Turin zu einem Ligakonkurrenten ziehen.

In der kommenden Saison könnte Hakan Calhanoglu wohl für Juventus Turin auflaufen. Die Bianconeri sollen an einem ablösefreien Transfer des offensiven Mittelfeldspielers Interesse zeigen. Wie das italienische Transferportal “calciomercato” berichtet, hätte sogar der neue Juve-Coach Massimiliano Allegri grünes Licht für einen Transfer erteilt.

An Calhanoglu sei jedoch nicht nur Juventus interessiert. So wird auch Manchester United immer wieder mit dem 27-Jährigen in Verbindung gebracht. Angeblich denkt auch der FC Liverpool über einen Deal nach.

adk 30 Mai, 2021 15:43