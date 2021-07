Allegri plant fest mit Ronaldo: “Trägt noch grössere Verantwortung”

Cristiano Ronaldo wird höchstwahrscheinlich auch kommende Saison für Juventus Turin auflaufen. Trainer-Rückkehrer Massimiliano Allegri verspricht sich viel vom Portugiesen.

Über die vergangenen Monate hinweg kursierten rund um Cristiano Ronaldo immer wieder Abgangsgerüchte. Doch derzeit deutet vieles darauf hin, dass der 36 Jahre alte Angreifer mindestens bis 2022 bei Juventus Turin bleibt.

So betonte auch Massimiliano Allegri am Dienstag im Rahmen einer Pressekonferenz, mit dem fünffachen Weltfussballer zu planen. Ronaldo sei “ein grosser Champion”, lobte Allegri und schwärmte weiter: “Und ein intelligenter Typ”. Der Juve-Coach habe mit CR7 bereits am Montag gesprochen, “ich habe ihm gesagt, dass dies ein wichtiges Jahr ist und er eine noch grössere Verantwortung trägt, weil das Team jung ist”. Wie es nach 2022 mit Ronaldo weitergeht, ist offen, wobei Juve seinen Vertrag angeblich nicht verlängern will (4-4-2.ch berichtete).

adk 27 Juli, 2021 15:32