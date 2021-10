Morata-Zukunft bei Juventus in Gefahr: Zwei Topstürmer als Nachfolger

Juventus scheint an seiner Offensive einige Veränderungen zu planen: Während hinter der Zukunft von Alvaro Morata ein Fragezeichen steht, sind Dusan Vlahovic und Mauro Icardi als Neuzugänge im Gespräch.

Fiorentinas Präsident Rocco Commisso hat in dieser Woche öffentlich bestätigt, dass Dusan Vlahovic seinen bis 2023 gültigen Kontrakt nicht verlängern will. Damit steht quasi fest, dass der 21-jährige Serbe im kommenden Sommer von der Viola verkauft wird. Nur so ist noch eine stattliche Ablöse zu erzielen. Laut “Gazzetta dello Sport” ist Vlahovic bei Juve aufgrund dieser Situation jetzt zum Toptransferziel avanciert.

Sollte es mit diesem Wechsel nicht klappen, könnten es die Turiner auch (wieder) bei PSG-Stürmer Mauro Icardi versuchen. Der 28-jährige Argentinier war bei den Bianconeri schon mehrfach im Gespräch. Geklappt hat es bislang nicht mit einem Wechsel.

Unklar ist derweil, ob und wie es mit Alvaro Morata bei der alten Dame weitergeht. Der 28-jährige Spanier ist erst einmal bis Saisonende von Atlético ausgeliehen. Momentan ist er wieder einmal verletzt. Möglicherweise endet seine Zeit bei Juve im kommenden Sommer.

psc 7 Oktober, 2021 14:03