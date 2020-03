Andrea Pirlo wird U23-Trainer bei Juventus

Andrea Pirlo wird ab Sommer einen neuen Trainerjob bei seinem Ex-Klub Juventus antreten.

Wie “La Stampa”, trainiert der frühere Spielmacher ab nächster Saison die U23 der alten Dame. Andrea Pirlo lief zwischen 2011 und 2015 für die Turiner auf, ehe er sich nach Nordamerika verabschiedete.

Der 40-Jährige hat den Trainerschein in seiner italienischen Heimat erworben. Juves U23 spielt in der Serie C. Erstmals überhaupt wird Pirlo eine Mannschaft coachen.

psc 11 März, 2020 14:04