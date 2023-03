Angel Di Maria deutet Verbleib bei Juventus an

Angel Di Maria war beim 1:0-Minisieg gegen den SC Freiburg im Hinspiel des Europa League-Achtelfinals für den einzigen Treffer der Partie zuständig. Danach spricht der 35-jährige Flügelflitzer darüber, wie sehr es ihm in Turin gefällt.

Der argentinische Weltmeister stiess im vergangenen Sommer ablösefrei von Paris St. Germain zur alten Dame und kommt dort nach leichten Startproblemen immer besser in Fahrt. Mittlerweile steht er in 24 Partien bei acht Toren und sieben Assists. Und Di Maria gefällt es sehr in Turin, wie er nach dem Freiburg-Spiel gegenüber Journalisten mitteilt. Auch eine Vertragsverlängerung ist ein Thema: «Wir sprechen mit Juventus. Ich bin glücklich hier und fühle die Zuneigung der Leute, die sie mir zeigen. Sie sind glücklich und ich bin glücklich, das ist wichtig.»

Der aktuelle Kontrakt läuft bereits Ende Juni aus. Di Maria scheint angesichts dieser Worte aber durchaus geneigt seine Zeit beim Serie A-Klub zu verlängern.

psc 10 März, 2023 09:50