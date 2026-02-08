SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
AS Rom behält Vlahović im Blick

Autor: Sören Mundt | Publiziert: 8 Februar, 2026 10:12
Die AS Rom verfolgt die Entwicklung von Dušan Vlahović aufmerksam. Der 26-jährige Angreifer von Juventus Turin steht noch bis zum 30. Juni 2026 unter Vertrag, gilt aber bereits als möglicher Kandidat für einen Wechsel im kommenden Sommer. Hintergrund des römischen Interesses ist eine mögliche Veränderung im eigenen Sturmzentrum, sollte sich Artem Dovbyk verabschieden.

Auch AC Mailand und Inter Mailand beschäftigen sich mit der Personalie. Zudem soll das Umfeld des serbischen Nationalspielers begonnen haben, im Hintergrund Gespräche mit interessierten Klubs zu führen und den Markt auszuloten.

Vlahović war im Januar 2022 von Florenz zu Juventus gewechselt und kommt bislang auf 41 Länderspiele mit 16 Treffern für Serbien. In der laufenden Serie-A-Saison stehen für ihn bislang drei Tore und eine Vorlage in 13 Einsätzen zu Buche. Sein Marktwert wird aktuell auf rund 35 Millionen Euro taxiert.

