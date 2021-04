Eine Bedingung: So bleibt Juve-Trainer Andrea Pirlo im Amt

Andrea Pirlo erlebt als Trainer eine schwierige erste Saison bei Juventus. Mitunter wird über seine Ablösung im Sommer spekuliert. Noch ist es aber längst nicht soweit. Unter einer Bedingung darf der 41-Jährige wohl bleiben.

Wie “Sky Italia” berichtet, bleibt Pirlo dann im Amt, wenn Juventus letztlich die Champions League-Qualifikation schafft. Die Klubleitung um Präsident Andrea Agnelli glaubt nach wie vor an das “Projekt Pirlo”.

Rang 4 ist mindestens notwendig, damit es mit der Champions League klappt. Genau auf diesem Platz liegen die Turiner derzeit. Punktgleich mit dem drittklassierten Napoli und dem fünfplatzierten Milan. Fünf Spiele stehen bis Saisonende noch aus.

Pirlo trat im vergangenen Sommer bei der alten Dame das Erbe von Maurizio Sarri an. Erstmals seit 2011 wird Juve heuer wohl nicht zum italienischen Meister gekürt. In der Champions League folgte das Aus bereits im Achtelfinale gegen den FC Porto. Eine Titelchance bleibt noch in der Coppa Italia, wo am 19. Mai das Finale gegen Atalanta ansteht.

