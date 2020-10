Bestätigt: Cristiano Ronaldo mit Coronavirus infiziert

Cristiano Ronaldo wurde positiv auf das Coronavirus getestet.

Dies teilt der portugiesische Verband am Dienstagnachmittag mit. Der 35-Jährige sei asymptomatisch, heisst es in einer Mitteilung. Ronaldo habe die portugiesische Nationalmannschaft, wo er sich in den vergangenen Tagen aufhielt und am Mittwochabend eigentlich gegen Schweden hätte spielen sollen, sofort verlassen und sich in Quarantäne begeben. Alle anderen Spieler der Portugals seien bislang negativ getestet worden.

Am Sonntagabend stand CR7 beim 0:0-Remis zwischen Frankreich und Portugal noch auf dem Platz. Er wird nun auch seinem Verein Juventus vorderhand nicht zur Verfügung stehen.

psc 13 Oktober, 2020 16:25