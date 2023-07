Bonucci-Berater: "Sein grösster Wunsch ist, bei Juve zu bleiben"

Leonardo Bonucci soll bei Juventus seinen Stammplatz lossein. Einen Abgang zieht der 36 Jahre alte Defensivveteran aber nicht in Betracht - ausser es bietet sich ihm eine lukrative Option.

Der Berater von Leonardo Bonucci schafft Klarheit. "Ich höre viele fantasievolle Marktgerüchte über Bonucci, aber sein grösster Wunsch ist es, bei Juve zu bleiben, wo er bis vor einigen Monaten Kapitän war, um seine Rolle in einer so wichtigen Gruppe auszufüllen", sagt Alessandro Lucci gegenüber der italienischen Nachrichtenagentur "ANSA".

Lucci fügt hinzu, dass Bonucci, sollte er gehen, nur zu einem anderen Spitzenklub wechseln würde. "Er ist ein Weltklasse-Fussballer", so Lucci, "Kapitän der italienischen Nationalelf und Anführer einer Mannschaft wie Juve. Sollte sich eine Marktsituation ergeben, würden wir nur Möglichkeiten auf seinem Niveau in Betracht ziehen, um die beste Lösung für alle zu finden." Vertraglich ist Bonucci indes noch bis 2024 an Juventus gebunden.

adk 24 Juli, 2023 16:16