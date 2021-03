Buffon legt sich fest: Spätestens dann beende ich meine Karriere

Ja, er spielt immer noch – und aus der Fussballwelt ist er auch gar nicht wegzudenken und dennoch: Gianluigi Buffon spricht über sein anbahnendes Karriereende.

1994 aus der Jugend des AC Parma zu den Profis gekommen, steht Gianluigi Buffon mit mittlerweile 43 Jahren noch bis Sommer 2021 bei Juventus Turin unter Vertrag. Für den 176-fachen italienischen Nationalgoalie sei dabei aber auch denkbar, sogar noch ein, zwei Jahre dranzuhängen.

“Schauen Sie, in meinem Kopf gibt es ein finales Stoppschild, einen Schlussstrich und das ist der Juni 2023. Das ist das Maximum, wirklich das Maximum. Aber ich könnte auch in vier Monaten aufhören zu spielen”, sagte die Torwart-Legende gegenüber der britischen Tageszeitung “The Guardian”.

Buffon stellte klar: “Man sagt, wenn man mein Alter erreicht, geschieht der Verfall auf einmal – von einem Moment auf den anderen. Ich glaube das nicht. Ich fühle, was ich fühle und die Empfindungen, die ich in mir selbst habe, lassen mich nicht glauben, dass es einen plötzlichen Einbruch geben wird.” Als Backup-Keeper hinter Wojciech Szczęsny kommt er in der laufenden Saison für Juventus Turin bislang auf zehn Einsätze, wobei er fünf Tore kassierte und sechsmal sein Gehäuse sauber hielt.

adk 3 März, 2021 11:44