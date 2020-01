Can drängt auf Juve-Abschied

Die Beziehung zwischen Juventus Turin und Emre Can gilt längst nicht mehr als die beste. Der deutsche Nationalspieler will daraus angeblich noch im Januar Konsequenzen ziehen.

Die Wege von Juventus Turin und Emre Can könnten sich noch in den kommenden Tagen trennen. Der frustrierte Mittelfeldspieler habe laut “Gazzetta dello Sport” über seinen Berater ein Treffen mit Juve-Sportdirektor Fabio Paratici eingefordert, um gemeinsam seine Zukunft im Piemont zu evaluieren.

Can sei der Meldung zufolge verärgert, weil er in den vergangenen Spielen (mal wieder) nicht zum Einsatz gekommen ist. Seit der Amtsübernahme von Maurizio Sarri kommt Can auf lediglich acht Spiele in der Serie A, keines davon ging über die vollen 90 Minuten. Einige Klubs sollen sich bereits nach dem deutschen Nationalspieler erkundigt haben.

An die Alte Dame ist Can zwar noch bis 2022 gebunden. Der 26-jährige Frankfurter ist seit seiner Nicht-Nominierung für die Champions League allerdings weniger gut auf seinen Arbeitgeber zu sprechen.

