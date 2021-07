Chiellini bestätigt Verbleib bei Juventus Turin

Giorgio Chiellini bleibt auch weiterhin Juventus Turin erhalten. Dies bestätigt der Innenverteidiger nun höchstpersönlich.

Der Vertrag von Giorgio Chiellini war bei Juventus Turin zum 30. Juni ausgelaufen und bislang nicht verlängert. Doch dies wird sich ändern, erhält der 36 Jahre alte Europameister bei der ‘Alten Dame’ nochmal einen neuen Kontrakt.

“Ich brauche noch ein paar Tage, um mich von den Strapazen des letzten Monats zu erholen, aber am Montag werde ich in Turin sein und freue mich darauf, wieder loszulegen”, sagte Chiellini am Rande einer Feier in Livorno. “Ich möchte noch mehr Trophäen gewinnen, denn das macht einen nur noch hungriger, und das Juventus-Trikot ohne das Scudetto-Symbol auf der Brust zu tragen, ist eine zusätzliche Motivation.” Damit ist klar: Chiellini erhält einen neuen Juve-Vertrag, der Meistertitel, der vergangene Saison an Inter geht, steht ganz oben auf der Zielliste.

adk 29 Juli, 2021 15:56