Chiellini spricht über seine Zukunftspläne

Giorgio Chiellini verlässt Juventus Turin ablösefrei und steht vor dem Wechsel zum Los Angeles FC. Nun hat der Italiener verraten, was er genau plant.

Der Abgang von Juventus Turin fällt Giorgio Chiellini schwer, wobei sich der 37 Jahre alte Innenverteidiger auf ein neues Karrierekapitel freut. Dies wird er in den USA beim Los Angeles FC aufschlagen. “Jetzt brauche ich eine Erfahrung ausserhalb von hier, auch um meine Fussballkarriere allmählich abzuschliessen. Ich kann in eine wachsende Liga gehen und mich selbst weiterentwickeln”, wird der Europameister von 2021 von der “Gazzetta dello Sport” zitiert.

Chiellini verriet für die Pläne nach der aktiven Karriere: “Ich bin bereit, andere Rollen auf dem Spielfeld zu übernehmen, mental wäre ich sogar schon bereit, Manager zu sein. Ich würde gerne alles kennen und praktizieren, was abseits des Spielfelds, in den Büros, passiert, aber das erfordert Arbeit, Geduld und den Wunsch, sich zu entladen.” Bis dahin wird es der Italiener sicherlich noch in Kalifornien geniessen.

adk 13 Juni, 2022 10:16