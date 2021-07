Ronaldo-Berater Jorge Mendes weilt zu entscheidenden Gesprächen in Turin

Jorge Mendes, seines Zeichens Berater und engster Vertrauter von Cristiano Ronaldo, klärt in dieser Woche die Zukunft des portugiesischen Superstars bei Juventus.

Wie die “Gazzetta dello Sport” berichtet, reist der Agent in dieser Woche nach Turin und wird sich mit den Klubverantwortlichen des Serie A-Vereins treffen. Inhaltlich geht es darum, zu klären, ob Ronaldo sein letztes Vertragsjahr bei den Turinern wie geplant bestreitet. Derzeit deutet alles darauf hin. Weder Juve noch Ronaldo bzw. Mendes sollen konkrete Angebote über einen allfälligen Wechsel vorliegen. Offenbar ist kein Klub bereit, das horrende Salär von CR7 zu übernehmen. Ausserdem würden die Turiner immer noch eine Ablöse im Bereich von 30 Mio. Euro fordern.

Daher ist zu erwarten, dass der 36-Jährige demnächst in sein drittes Jahr bei Juve geht. Aktuell weilt Ronaldo nach einer intensiven Spielzeit, in der er für seinen Klub in 44 Pflichtspielen 36 Tore beisteuerte, im Urlaub.

psc 8 Juli, 2021 14:00