Cristiano Ronaldo sorgt bei Juventus für Ego-Diskussionen

Cristiano Ronaldo ist für die Offensive bei Juventus auch in dieser Saison elementar: Ohne ihn tun sich die Turiner äusserst schwer, Spiele (souverän) zu gewinnen. So auch am Wochenende beim enttäuschenden 1:1-Remis gegen Benevento. Im Nachgang sorgt das Ego des Portugiesen für Diskussionen.

Wegen der grossen Belastung muss auch CR7 einige Spiele aussetzen, zumal er immerhin schon 35 Jahre alt ist und sich erst vor kurzem von einer Corona-Erkrankung und einer damit einhergehenden Zwangspause zurückgemeldet hat. Dass Ronaldo in der Liga und nicht in der Champions League geschont wurde, soll aber direkt auf seine Kappe gehen. Eigentlich eine unsinnige Wahl sind die Turiner in der Königsklasse doch bereits sicher für die K.o.-Phase qualifiziert.

Italienischen Medienberichten zufolge sorgt das grosse Ego des Portugiesen in diesen Tagen wieder einmal für Gesprächsstoff: Der Vorwurf lautet, dass ihm persönliche Bestmarken im grossen Schaufenster Champions League wichtiger sind als der Erfolg des ganzen Teams in der Serie A, wo Juve derzeit nur auf dem vierten Tabellenplatz klassiert ist.

psc 1 Dezember, 2020 17:44