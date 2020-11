Ronaldo lässt sich Hintertüre für Abgang bei Juve

Cristiano Ronaldo schliesst einen vorzeitigen Abgang bei Juventus offenbar doch nicht ganz aus.

Grundsätzlich möchte der 35-jährige Portugiese seinen bis 2022 gültigen Kontrakt respektieren (4-4-2.ch berichtete). Allerdings will der Superstar die weitere sportliche Entwicklung der Mannschaft abwarten. International war die letzte Saison eine zum Vergessen. Bereits im Champions League-Achtelfinale war gegen Olympique Lyon Endstation. So etwas möchte Ronaldo heuer nicht mehr erleben. Sieht er keine Verbesserung, wird er laut “Gazzetta dello Sport” einen Transfer im kommenden Sommer in Erwägung ziehen.

Als potentielle neue Vereine gelten Paris St. Germain oder auch Manchester United. Bei den Red Devils schaffte CR7 einst den Aufstieg zum Weltfussballer.

psc 12 November, 2020 16:52