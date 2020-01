“Cristiano Ronaldo in grossartiger Verfassung”

Wegen seiner Tore hat Juventus Turin Cristiano Ronaldo, der sich in absoluter Topverfassung befindet, geholt. Maurizio Sarri honoriert die Auftritte seines Superstars mit einem Sonderlob.

Allein der Blick auf die nackten Zahlen ist erstaunlich. Cristiano Ronaldo erzielte in den vergangenen sechs Ligaspielen für Juventus Turin überragende neun Tore. Dies nötigt auch seinem Trainer Maurizio Sarri Respekt ab.

“Cristiano Ronaldo geht es gut. Nach einigen Problemen, die er hatte, ist er jetzt in einer grossartigen Verfassung”, sagte Sarri während der Pressekonferenz vor dem Achtelfinale in der Coppa Italia gegen Udinese Calcio (Mittwoch, 20.45 Uhr). “Die Zahlen sprechen für ihn. Es geht aber nicht nur um die Tore, die er geschossen hat, sondern um das, was er während des Spiels getan hat.”

Gegen den AS Rom (2:1) sei Ronaldo 1.100 Meter mit über 22 Kilometern pro Stunde gelaufen. “Das ist eine unglaubliche Leistung”, schwärmte Sarri. “Er ist in einer wirklich guten Verfassung.”

Ob er gegen Udinese zum Einsatz kommen wird oder nicht, kann Ronaldo selbst bestimmen. “Ich werde morgen früh mit ihm sprechen. Er hat das letzte Spiel vor 40 Stunden gespielt, also hat er das einzige Training zur Regeneration genutzt und nicht zur Vorbereitung für die kommende Partie”, so Sarri.

aoe 15 Januar, 2020 11:14