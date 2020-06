Ronaldo-Schwester attackiert Juve-Profis und Maurizio Sarri

Die Kritik nach der Pokal-Niederlage von Juve gegen Napoli richtet sich vor allem auch gegen Superstar Cristiano Ronaldo, der äusserst blass blieb und nicht zu den Penaltyschützen zählte. Seine Schwester steht ihm jetzt bei.

Mit einem Post auf Instagram steht Elma Aveiro ihrem jüngeren Bruder zur Seite. “Was kannst du mehr machen? Mein Liebling kann keine Wunder vollbringen. Ich verstehe nicht, wie man so spielen kann. An der Spitze, aber du kannst nicht alles machen. Mein König”, richtet sie die Kritik vor allem an die Teamkollegen von Cristiano Ronaldo und auch an Trainer Maurizio Sarri und dessen taktischen Vorgaben und Spielweise.

Der Juve-Coach selbst sagte unmittelbar nach der Penalty-Niederlage, dass es seinen wichtigsten Kräften wie eben Ronaldo oder auch Paulo Dybala an Spielpraxis fehle.

Für CR7 war es bereits die zweite Final-Niederlage mit Juve in Folge. Ende des letzten Jahres zogen die Turiner auch in der Supercoppa gegen Lazio den Kürzeren.

psc 18 Juni, 2020 17:39