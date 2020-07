Cristiano Ronaldo knackt gleich zwei Rekorde

Juve-Stürmer Cristiano Ronaldo hat mit seiner Doublette beim 2:1-Sieg gegen Lazio gleich zwei weitere Rekorde geknackt.

Dem 35-Jährigen gelangen die Saisontore 29 und 30. Insgesamt steht CR7 nun bei 51 Treffern in der Serie A. Dafür hat er gerade mal 61 Spiele gebraucht. So schnell kam in der Serie A zuvor keiner auf 50 Treffer: Cristiano Ronaldo überholt die bisherigen Spitzenreiter Andriy Shevchenko (68 Spiele) und den brasilianischen Ronaldo (70) im Flug.

Ausserdem ist der Portugiese nun der erste Spieler, der 50 Treffern in drei verschiedenen Spitzenligen (Serie A, La Liga, Premier League) gelangen.

