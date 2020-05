Dembélé, Pogba, Icardi, Vidal & Co.- die Wahrheit über die Juve-Gerüchte

Es ist durchaus spektakulär, was rund um die angeblich geplanten Transferaktivitäten beim italienischen Serienmeister berichtet wird. Das neueste Gerücht: Ousmane Dembélé könnte im Tausch für Miralem Pjanic zur alten Dame stossen. Die Chancen dafür laut Balzarini: Null Prozent. Dies verrät der Juve-Kenner bei “Sport Mediaset”.

Auch eine Rückkehr von Paul Pogba wird es diesen Sommer kaum geben. Die Chancen seien sehr gering. Dasselbe trifft bei Mauro Icardi zu, der zurzeit von Inter an PSG ausgeliehen ist. Die Turiner spielen in der Zukunft des Argentiniers kaum eine Rolle. Dafür ist das Interesse an Napoli-Angreifer Arkadiusz Milik sehr gross.

Mit Jungstar Erling Haaland wird man sich bei der alten Dame in Zukunft (noch nicht in diesem Sommer) ebenfalls befassen. Ganz im Gegensatz zu Arturo Vidal: Eine Rückkehr des Chilenen schliessen die Juve-Bosse kategorisch aus.

Eine erfreuliche Nachricht gibt es bei Klublegende Gianluigi Buffon. Dieser wird, wie bereits angekündigt, in Kürze verlängern.

Insgesamt zeichnet sich ein deutlicher Trend ab: Der Transfersommer wird für Juve eher unspektakulär. Top-Neuzugänge oder Top-Abgänge wird es kaum geben. Die Coronakrise trägt zweifellos ihren Anteil dazu bei.

[Balzarini/Sportmediaset via @NonSoloJuve]— Juventus News – Juvefc.com (@juvefcdotcom) May 26, 2020