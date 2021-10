Details durchgesickert: So sieht der neue Dybala-Vertrag bei Juve aus

Laut “Gazzetta dello Sport” hat Berater Jorge Antun die Stadt Turin nach mehr als einem Monat wieder verlassen. Die Gespräche mit der Klubführung der alten Dame waren demnach erfolgreich: Dybala soll noch vor der Wiederaufnahme des Ligabetriebs am 17. Oktober einen neuen Vierjahresvertrag bis 2025 unterzeichnen. Dieser garantiert ihm ein Basis-Jahressalär von 8 Mio. Euro. Durch Boni können weitere 2 Millionen hinzukommen. Ab dem dritten (von vier) Jahren sind die Boni garantiert, wenn der 27-Jährige gewisse persönliche Ziele erreicht.

Berater Antun klärt letzte Details noch am Telefon. Die Papiere sollen aber bereits von Anwälten geprüft werden, die Unterschrift in Kürze erfolgen.

❗️| Dybala will earn €8M a year + €2M in bonuses, but from the third year of his contract, the bonuses will become a fixed part if he has achieved personal targets. (@FabDellaValle – @Gazzetta_it)

