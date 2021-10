Dusan Vlahovic lehnt Verlängerung bei der Fiorentina ab – Juve hofft auf Zusage

Der serbische Torjäger Dusan Vlahovic lehnt eine Vertragsverlängerung bei der AC Fiorentina ab. Ein Wechsel des 21-Jährigen im kommenden Sommer wird immer wahrscheinlicher.

Der Klubchef der Viola, Rocco Commisso , höchstpersönlich, hat die negative Botschaft für alle Fiorentina-Fans am Dienstag verkündet. “Seit meiner Ankunft in Florenz habe ich unseren Fans immer zugesagt, dass ich ehrlich mit ihnen sein werde und kein Versprechen mache werde, das ich nicht einhalten kann”, schreibt der Amerikaner in einer Mitteiliung des Klubs. “Deshalb möchte ich die Popolo Viola über ein Thema informieren, über das viel gesprochen und geschrieben wurde: Die Verlängerung von Dusan Vlahovics Vertrag.” Commisso bestätigt, dass der Verein seinem Topstürmer ein lukratives Angebot gemacht habe, mit dem Vlahovic “der bestbezahlte Spieler der Klubgeschichte” hätte werden können. Das Angebot sei schon mehrfach verbessert worden, “um die Forderungen Dusans und seiner Entourage zu erfüllen”. Doch trotz aller Bemühungen “ist das Angebot nicht akzeptiert worden”.

Commisso war in den vergangenen Wochen sogar persönlich bemüht darum, Vlahovic umzustimmen. “Aber zu meinem Bedauern wurden alle unsere Bemühungen und Versuche nicht belohnt. Alles, was mir und der Fiorentina jetzt übrig bleibt, ist den Willen des Spielers und seines Teams anzuerkennen und kurzfristige, machbare und angemessene Lösungen zu finden, diese neue und aufregende Saison fortzusetzen”.

Ein Transfer spätestens im kommenden Sommer scheint unausweichlich. Hoffnungen macht sich unter anderem Ligakonkurrent Juventus. Doch auch Premier Ligist Tottenham will sich um den 21-jährigen bemühen. Weitere Klubs dürften dazukommen.

psc 5 Oktober, 2021 13:18