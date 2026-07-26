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Leipzig plant ohne ihn - Juventus ist interessiert

Elmas könnte vorzeitig nach Italien zurückkehren

Autor: | Publiziert: 26 Juli, 2026 09:20
Elmas könnte vorzeitig nach Italien zurückkehren

Eljif Elmas, der nach seiner Leihe zu RB Leipzig zurückgekehrt ist, steht bei Juventus Turin auf der Liste. Der mazedonische Nationalspieler könnte in der Schlussphase des Transferfensters noch eine Rolle spielen.

«Tuttosport» berichtet von Kontakten zwischen dem Klub und dem Umfeld des Spielers. Leipzig bewertet ihn derzeit mit rund 15 Millionen Euro, und die Beziehungen zwischen den Vereinen gelten als gut. Elmas war zuvor unter Luciano Spalletti bei Napoli aktiv, der ihn als ideale Alternative zu Weston McKennie sieht.

Bei Juventus bleibt Elmas jedoch zunächst eine Backup-Option hinter den primären Transferzielen. Der Spieler selbst soll auch Interesse an einem Wechsel in die Premier League gezeigt haben. Ob sich ein Wechsel nach Turin oder England realisiert, hängt von der weiteren Entwicklung ab.

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