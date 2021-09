Enthüllung: Matthijs de Ligt verfügt über eine Ausstiegsklausel

Wie Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, greift diese ab der Transferperiode im Sommer 2022. Dann dürfte de Ligt die Turiner trotz Kontrakt bis 2024 verlassen. Allerdings müssten Interessenten tief in die Tasche greifen, um die Klausel zu aktivieren: 150 Mio. Euro wären notwendig. Juve soll grundsätzlich am Abwehrspieler festhalten wollen. Der 22-Jährige wechselte im Sommer 2019 für mehr als 85 Mio. Euro Ablöse von Ajax nach Turin. Im Topspiel gegen Milan am Sonntagabend musste er einmal mehr 90 Minuten auf der Bank Platz nehmen. Die Wechselgerüchte werden so schnell nicht verstummen.

Matthijs de Ligt has a release clause into his contract with Juventus and this is why Raiola spoke about his future. It will be valid starting from summer 2022 for €150m – Juve are still hoping to keep him. 🇳🇱 #Juve

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 20, 2021