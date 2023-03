Entscheidung gefallen: Juve aktiviert Kaufoption für Arkadiusz Milik

Der polnische Angreifer Arkadiusz Milik wird auch künftig für Juventus auflaufen. Genau so wie sich der 29-Jährige dies wünscht.

Die Turiner haben den Nationalspieler im vergangenen August von Olympique Marseille ausgeliehen. Milik wusste sofort zu überzeugen und nahm in der Offensive der alten Dame eine wichtige Rolle ein, ehe er Anfang dieses Jahres durch eine Verletzung des Beinbeugermuskels gebremst wurde.

Juve verfügt für den Angreifer über eine Kaufoption in Höhe von 7 Mio. Euro plus 2 Mio. Euro an Bonuszahlungen. Laut «La Stampa» und «Corriere dello Sport» werden die Turiner von der Möglichkeit Gebrauch machen, Milik fix zu übernehmen. Gespräche zwischen Juve und OM laufen bereits, die Kaufoption könnte sogar noch in diesem Monat gezogen werden.

psc 23 März, 2023 15:31