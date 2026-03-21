Fenerbahçe startet Anlauf bei Loïs Openda

Loïs Openda ist bei Juventus Turin bisher nicht wirklich glücklich geworden. Fenerbahçe möchte dem glücklosen Angreifer offenbar einen Ausweg bieten.

Juventus Turin und Loïs Openda – das passt bisher nicht so wirklich. Der 26-Jährige ist weit davon entfernt, sich bei den Bianconeri zu den Stammspielern zählen zu dürfen, weshalb sich hartnäckig Wechselgerüchte um seine Person halten.

Der «Tuttosport» zufolge macht sich gerade Fenerbahçe an Openda ran. Demnach haben die Istanbuler eine Anfrage bezüglich eines möglichen Transfers gestellt. Bei Fenerbahçe würde Openda wieder unter Domenico Tedesco arbeiten, den er noch aus seiner Zeit bei RB Leipzig kennt.

Weit fortgeschritten scheint ein allfälliger Deal bisher aber noch nicht. Openda ist Stand jetzt nur von Leipzig zu Juve ausgeliehen, der fixe Transfers ins Piemont ist aber lediglich eine Formalie.

Angeblich muss Juve nur den Klassenerhalt in der Serie A realisieren, damit die mit Leipzig ausgehandelte Kaufverpflichtung greift. Die Ablöse, die Juve dann für Openda zahlen muss, liegt bei 42 Millionen Euro. Für die Ausleihe wurde bereits eine Gebühr von drei Millionen Euro erhoben.