Fix: Juve-Profi Weston McKennie unterschreibt in Leeds

US-Nationalspieler Weston McKennie verlässt Juventus nach anderthalb Jahren und zieht weiter in die Premier League.

Leeds United hat sich die Rechte am 24-jährigen Mittelfeldspieler gesichert. Laut Transferexperte Fabrizio Romano fliessen für die Leihe bis im Sommer 1,2 Mio. Euro. Leeds kann sich die Rechte an McKennie im Anschluss für 33 Mio. Euro plus Boni definitiv sichern.

Juventus befindet sich finanziell in einer angespannten Situation und ist deshalb auf Erlöse aus Transfers angewiesen. Die Turiner können sich so zudem das Salär des Spielmachers sparen. McKennie zählte beim Serie A-Klub noch bis zuletzt zum Stammpersonal.

psc 30 Januar, 2023 19:04