Chiellini trifft wichtige Entscheidungen wegen Juve & Nationalmannschaft

Giorgio Chiellini wird seine Karriere mindestens bis Juni 2023 auf höchstem Niveau fortsetzen.

Wie Transferexperte Fabrizio Romano am Montag twittert, wird der 36-Jährige in Kürze eine Vertragsverlängerung bei Juventus unterzeichnen. Dabei bindet er sich gleich für die nächsten beiden Spielzeiten bis Juni 2023 an seinen langjährigen Verein. Die Verlängerung bedeutet auch, dass er gedenkt mit Italien die WM in Katar zu bestreiten. An der Europameisterschaft in diesem Sommer führte Chiellini die Squadra Azzurra als Kapitän zum EM-Titel. Gemeinsam mit Leonardo Bonucci ist er sowohl bei Juve wie auch Italien in der Defensive der Ankerpunkt.

psc 2 August, 2021 14:59