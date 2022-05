Giorgio Chiellini trifft sich in London mit MLS-Klub

Giorgio Chiellini bestreitet in London schon bald sein letztes Spiel im Dress der Squadra Azzurra. Am Donnerstag kommt es zur Finalissima zwischen Europameister Italien und Copa America-Gewinner Argentinien. Am Rande des Spiels wird sich der Verteidiger wohl auch mit seinem künftigen Klub treffen.

Laut “Sky Italia” ist ein Gespräch zwischen Chiellini und Will Kuntz, seines Zeichens Vizepräsident von MLS-Klub Los Angeles FC, geplant. Der Transfer des Abwehrroutiniers soll bereits in den kommenden Tagen finalisiert werden. Ende Juni wechselt Chiellini dann fix in die USA und kann dort seine neue Arbeitsstelle antreten.

Im Rahmen der Finalissima wird der langjährige Juve-Verteidiger auch noch für seine grossen Dienste im Dress des Nationalteams geehrt.

psc 31 Mai, 2022 13:41