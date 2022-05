Juve-Verteidiger Giorgio Chiellini vor dem Absprung in die MLS

Abwehrspieler Giorgio Chiellini verabschiedet sich im Sommer offenbar nach 17 Jahren aus Turin und wechselt nach Nordamerika.

Laut “Goal.com” plant der 37-jährige Routinier seine Zukunft in der MLS. Der Innenverteidiger und Kapitän kam für Juve in dieser Saison noch zu 23 Pflichtspielen, wobei er verletzungsbedingt immer wieder ausfiel. Vertraglich wäre er noch für ein weiteres Jahr an die alte Dame gebunden. Künftig möchte er aber in Nordamerika spielen. Den Rücktritt aus der italienischen Nationalmannschaft hat Chiellini bereits gegeben. Im Juni wird er gegen Copa America-Sieger Argentinien sein letztes Länderspiel bestreiten.

psc 6 Mai, 2022 09:11