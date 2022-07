Jetzt komplett offiziell: Juve verkündet die Pogba-Rückkehr

Juventus-Fans dürfen einen Rückkehrer willkommen heissen: Paul Pogba wurde nun offiziell als Neuzugang für die kommende Saison präsentiert.

Schon am vergangenen Wochenende weilte Paul Pogba in Turin, um den Medizincheck zu absolvieren und erste Einheiten zu durchlaufen. Am Montag bestätigte Juventus sodann die Rückkehr des verlorenen Sohns, den es zu 2016 zu Manchester United gezogen hatte.

Weil der Kontrakt des 29 Jahre alten Mittelfeldmanns bei Manchester United Ende Juni auslief, erfolgt der Transfer ablösefrei. Von nun an ist der französische Nationalspieler wieder ein Teil der Bianconeri-Familie.

adk 11 Juli, 2022 11:26