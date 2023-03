José Mourinho verlässt die Roma bei Verpassen der Champions League-Plätze

Sollte sich die AS Roma zum Ende dieser Saison nicht auf den ersten vier Tabellenplätzen der Serie A befinden, trennen sich wohl die Wege mit Trainer José Mourinho.

Der Portugiese steht eigentlich noch bis Sommer 2024 unter Vertrag. Laut «Gazzetta dello Sport» ist allerdings mit dem Abgang von Mourinho zu rechnen, falls die Giallorossi die Champions League-Plätze verpassen sollten.

Und dies wird ein schwieriges Unterfangen: Nach der überraschenden 1:2-Niederlage bei Tabellenschlusslicht Cremonese am Montag ist die Roma in der Tabelle nur noch auf Rang 5 klassiert. Am Sonntagabend steht ein enorm wichtiges Heimspiel gegen das formstarke Juventus statt.

