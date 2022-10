Jungstar Xavi Simons weckt das Interesse von Juventus

Der niederländische Youngster Xavi Simons startet seit seinem Wechsel von Paris St. Germain zur PSV Eindhoven in der Heimat in diesem Sommer voll durch. Der 19-Jährige ist nun auch ein Thema bei Juventus.

In 16 Spielen hat Xavi Simons in dieser Saison für die PSV bereits zehn Tore und vier Assists beigesteuert. PSG verfügt über eine Rückkaufoption in Höhe von 10 bis 12 Mio. Euro. Auch andere Klubs wie Juventus schielen aber bereits auf den jungen Spielmacher. Italienischen Medienberichten zufolge blicken die Turiner im Hinblick auf die kommende Saison auf Simons. Dieser könnte Adrien Rabiot ersetzen. Angeblich wurde bereits Kontakt zu Rafaela Pimenta hergestellt, die die Interessen des Niederländers vertritt.

Juve sehnt sich ganz allgemein nach einer Blutauffrischung im Kader, nachdem die aktuelle Saison mit den frisch verpflichteten Routiniers Angel di Maria, Leandro Paredes oder Rückkehrer Paul Pogba, der allerdings verletzt ist, alles andere als nach Wunsch verläuft.

psc 20 Oktober, 2022 13:44