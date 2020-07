Juve: 50 Mio. Euro für Supertalent Nicolo Zaniolo

Juventus ist weiterhin sehr an einem Engagement von Roma-Talent Nicolo Zaniolo interessiert. 50 Mio. Euro Ablöse könnten ausreichen.

Laut dem italienischen Transferexperten Alfredo Pedulla rufen die Giallorossi diese Summe (plus allfällige Boni) für den 21-jährigen Angreifer aus. Noch will Juve bis im August mit einer Transferoffensive abwarten. Nicolo Zaniolo soll aber eine der absoluten Prioritäten auf dem Markt sein.

Die Rechtesituation um Zaniolo ist relativ kompliziert. Sein Ex-Verein Inter Mailand soll bei einem Verkauf auch noch 15 Prozent der Transfereinkünfte erhalten. Vertraglich ist der Offensivspieler bis 2024 an die Roma gebunden. In der aktuellen Saison hat er in 20 Serie A-Spielen vier Treffer erzielt.

psc 9 Juli, 2020 17:45