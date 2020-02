Juve schliesst 100 Mio. Euro-Deal für Stadion-Namensrechte

Juventus setzt seine Kooperation mit der Allianz fort und vergibt dem Versicherer die Stadion-Namensrechte bis 2030.

Dafür fliesst eine Gesamtsumme von 103,1 Mio. Euro. Der bis 2023 bestehende Vertrag wird langfristig verlängert. Neben den Namensrechten am Stadion erhält die Allianz weitere Sponsoring-Rechte im Bereich der Frauen-Mannschaft und wird auch auf den Trainingskits der Profis mit ihrem Namen vertreten sein.

Seit Juli 2017 heisst die Arena in Turin offiziell Allianz Stadium. Dieser Name bleibt also auch in den kommenden Jahren bestehen.

psc 12 Februar, 2020 19:20