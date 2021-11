Juve gibt Angebot für Gaucho-Stürmer von River Plate ab

Der 21-jährige argentinische Stürmer Julián Álvarez von River Plate steht im Fokus von Juventus.

Die Turiner bekunden am Youngster sehr konkretes Interesse. Italienischen Medienberichten zufolge hat die alte Dame für den Mittelstürmer, der in diesem Jahr für seinen Klub in 40 Spielen 19 Treffer erzielt hat, ein Angebot abgegeben. Alvarez ist europaweit derzeit einer der am heissesten Angreifer, die in Südamerika spielen. Auch aus der Bundesliga soll es mit Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen zwei Interessenten geben. River Plate hofft derweil noch auf eine Verlängerung des Kontrakts. Dieser läuft bereits zum Jahresende aus.

psc 11 November, 2021 15:47