Juve-Captain Giorgio Chiellini fällt bis im März aus

Juventus muss bis im März auf seinen Captain Giorgio Chiellini verzichten.

Der 37-Jährige erlitt beim 2:0-Sieg gegen Hellas Verona am vergangenen Sonntag eine muskuläre Verletzung an der linken Wade und muss einige Zeit pausieren. Medienberichten zufolge wird Chiellini mindestens 20 Tage ausfallen. Damit verpasst der Abwehrspieler wohl das Cupspiel gegen Sassuolo am Donnerstag, die Meisterschaftsspiele gegen Atalanta, Torino und Empoli und auch das Hinspiel des Champions League-Achtelfinals gegen Villarreal am 22. Februar.

Die entscheidenden WM-Playoff-Spiele mit Italien Ende März sollte Chiellini hingegen bestreiten können.

psc 8 Februar, 2022 12:30