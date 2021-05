Juve-Coach Pirlo darf vorerst weitermachen

Seit der 0:3-Niederlage gegen Milan mehrten sich in Italien Medienberichten, wonach Juve-Coach Andrea Pirlo vor dem Aus stehe. Vorerst darf der 41-Jährige aber weitermachen.

Wie “Sky Italia” berichtet, sprechen die Juve-Verantwortlichen dem Ex-Profi nach wie vor das Vertrauen aus. Zumindest bis Saisonende bleibt Pirlo demnach im Amt. Mit seinem Team kämpft er um die Champions League-Qualifikation. Ausserdem könnte er in der kommenden Woche noch den Sieg in der Coppa Italia einstreichen.

Spätestens nach Saisonende wird man sich in der Juve-Führung aber erneut mit der Personalie Pirlo auseinandersetzen. Dieser steht noch bis 2022 unter Vertrag. Ob er in der kommenden Saison eine weitere Chance erhält, ist aber offen. Die Resultate in dieser Saison sind in der Meisterschaft und in der Champions League bisher klar ungenügend.

psc 10 Mai, 2021 13:22