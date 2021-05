Juve trifft weitreichende Entscheidungen zu Ronaldo & Pirlo

Trotz einer nicht nach Wunsch verlaufenden Saison hält Vize-Präsident Pavel Nedved gegenüber “Gazzetta”-Journalist Giovanni Albanese fest, dass er auch in der kommenden Saison fest mit dem Duo rechnet: “Pirlo und Ronaldo werden bleiben, da bin ich sicher. Es gibt einige Schwierigkeiten, aber das ist normal. Wir kämpfen bis zum Ende.”

Gerüchte, wonach der erst zu Saisonbeginn verpflichtete Trainer wieder gehen muss, halten sich hartnäckig. Wie auch Berichte, wonach CR7 nach einer insgesamt enttäuschenden Saison eine neue Herausforderung sucht und Juve ein Jahr vor Vertragsende versucht, für den 36-Jährigen noch eine Ablöse zu kassieren.

Blickt man auf die Aussagen Nedveds, wird aber beides nicht eintreffen.

🗣 Nedved: “Pirlo and Ronaldo will remain I’m sure. There are some difficulties that’s normal, but we will fight until the very end.” [@GiovaAlbanese]— JuveFC (@juvefcdotcom) May 10, 2021