Juve-Stürmer Federico Chiesa ist beim BVB ein potentieller Haaland-Nachfolger

Borussia Dortmund hat im Sommer bei Juventus offenbar eine Anfrage wegen Federico Chiesa platziert. Ein Abgang des italienischen Nationalspielers kam für die Turiner damals nicht infrage. Das Interesse des BVB ist aber nach wie vor gross.

Italienischen Medienberichten zufolge gilt Chiesa in Dortmund als potentieller Nachfolger von Erling Haaland, falls der norwegische Jungstar den Klub im kommenden Sommer verlässt. Das Unterfangen dürfte aber einigermassen schwierig werden: Chiesa nimmt bei Juventus eine sehr wichtige Rolle ein. Nach zwei Leihjahren greift nach dieser Saison eine Kaufpflicht und der Angreifer wird fix von der AC Fiorentina an Juve verkauft. In der laufenden Saison lief der Flügelstürmer in der Serie A bislang viermal auf. Dabei ist ihm ein Treffer geglückt.

psc 23 September, 2021 17:18