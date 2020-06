Juve im Rennen um Houssem Aouar in der Pole Position

Juventus darf sich gute Chancen ausrechnen, den französischen Mittelfeldspieler Houssem Aouar im Sommer verpflichten zu können.

Das 21-jährige Talent von Olympique Lyon ist äusserst umworben. Gemäss “L’Équipe” hat sich Juve aber in eine Favoritenrolle gebracht, was ein allfälliges Engagement eingeht. Auch ManCity buhlt aktiv um Houssem Aouar. Einem Wechsel zum noch amtierenden englischen Meister begegnet der Youngster aber skeptisch, da die Citizens in den nächsten Jahren wegen Verstössen gegen Financial Fairplay die Champions League verpassen könnten.

Klar ist, dass Aouar im Sommer den nächsten Schritt gehen will. Trotz laufendem Vertrag bis 2023 will er seinen Stammklub OL verlassen. Lyon scheint einem Verkauf des Jungstars zuzustimmen, sofern die Ablöse stimmt.

psc 2 Juni, 2020 16:07