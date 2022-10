Juve & Serbien zittern um Torjäger Dusan Vlahovic

Der serbische Torjäger Dusan Vlahovic musste bei der 3:4-Niederlage von Juventus bei Benfica am Dienstagabend verletzt ausgewechselt werden. Sowohl sein Klub wie auch die serbische Nationalmannschaft halten den Atem an.

Italienischen Medienberichten zufolge hat sich der 22-Jährige eine Blessur an den Adduktoren zugezogen. Die Hoffnung ist da, dass Vlahovic den Platz noch früh genug verliess, damit er keine gravierende Verletzung zugezogen hat. Wie lange er ausfällt und wie die Diagnose konkret lautet, werden weitere medizinische Untersuchungen des Angreifers in Turin zeigen. Schon bald sollte mehr Klarheit herrschen. In weniger als einem Monat beginnt die WM in Katar. Natürlich will Vlahovic da unbedingt auflaufen – unter anderem gegen die Schweiz.

psc 26 Oktober, 2022 13:58