Juve krallt sich ein Genfer Supertalent

Juventus schnappt wieder einmal in der Schweiz zu und verpflichtet das Genfer Nachwuchstalent Kristian Sekularac.

Der 16-jährige offensive Mittelfeldspieler kam bislang in der U18 von Servette zum Einsatz. Sekularac wurde in London geboren und verfügt auch über den englischen Pass. Er spielt aber in der Schweizer Nachwuchs-Nati und gilt als grosse Zukunftshoffnung. Im Offensivbereich kann er verschiedene Positionen bekleiden. Ab sofort spielt er in der U17 von Juve.

psc 28 Januar, 2020 17:30